«تنمية المجتمع» تطلق بطاقة «مسرّة» لرفاهية كبار السن

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاق بطاقة "مسرّة " بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وذلك من خلال الحصول على عدة مزايا حصرية وتسهيلات متميزة، حيث سيتم إصدار البطاقة الخاصة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ممن تجاوزوا الستين عاما، حيث تتيح لهم الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في الدولة.

وتهدف الوزارة من تقديم هذه الخدمات بأن تجعل خدماتها نموذجا يحتذى به في تعزيز مشاركة كبار السن عبر توفير جميع الخدمات اللازمة لهم لتعزيز موقعهم كعنصر فاعل في المجتمع.. كما تسهم في بناء مزيد من التكامل بين الجهات المعنية لإيجاد بنية تحتية وخدمية مؤهلة تتيح لهذه الفئة الوصول إلى كافة المرافق والاستفادة من جميع الخدمات وتوفير رعاية صحية متميزة لكبار السن بالإضافة إلى خدمات اجتماعية مساندة علاوة على خلق وعي مجتمعي واسع بما يسهم في دعم هذه الفئة من كبار السن بالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين بتقديم كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة للعيش الكريم لهم وللأسرهم.

وفي هذا السياق قالت معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع البطاقة تجسد الشراكة المجتمعية بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم إصدارها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي أبدت قدراً كبيراً من الدعم من خلال توفيرها لباقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات التي تتوافق مع إحتياجات كبار السن.

خدمات صحية ورعاية منزلية

وإنطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكة المجتمعية الفاعلة في تطوير الخدمات التي تقدمها لكافة أفراد المجتمع وشرائحه المختلفة، ستقوم وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، بالعمل على توفير كل ما من شأنه توفير الراحة والاستقرار والعناية الصحية الفائقة لمن تجاوزا الستين عاماً و تلبية الاحتياجات الطبية لهم ، بما يتماشى مع الجهود الحكومية الحثيثة لتقديم أرقى مستويات الرعاية اللازمة لهذه الفئة العمرية،وستقدم الوزارة من خلال مؤسسات وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدماتها بموجب بطاقة " مسرّة " على سبيل المثال أن تكون لحاملي البطاقة الأولوية في حجز المواعيد إضافة الى تقديم الدعم في التنقل من وإلى المستشفيات حسب الحاجة و توفير المرافق داخل المستشفى لضمان تقديم أقصى سبل الراحة.

كما تعمل الوزارة لتطوير خدمات صحية أخرى مقدمة لهذه الفئة . ولضمان أقصى فائدة ممكنة من البطاقة عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة على إعطاء كبار السن خصومات في المستشفيات الخاصة المشاركة وإعطائهم الأولوية في العيادات الخارجية والخدمات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من تأهيل مرافقين كبار السن على كيفية رعايتهم، وفي هذا الشأن تم التعاون مع مستشفى ميد يكلينيك ومجموعة مستشفيات نور وعيادة دبي للاسنان ومستشفى رأس الخيمة الخاص.

كما تتيح بطاقة ( مسرّة ) لحامليها توفير خصومات على خدمة التمريض المنزلي وخصومات على التوصيل من وإلى المستشفيات وتوفير المرافقين وخدمات علاجية أخرى ، كما تتضمن البطاقة مزايا أخرى بما فيها الحصول على خصومات على الأجهزة والمسلتزمات الطبية الخاصة بكبار السن من الصيدليات، مثل صيدلية لايف وجليس للرعاية الصحية.

خدمات حكومية ميسرة

وأكدت الوزارة أن الخدمات المرتبطة في «بطاقة مسرّة» سهلة وميسرة لحامليها في جميع مناطق الدولة، و يحظى حامل بطاقة مسرة بالإعفاء من بعض الاشتراطات الخاصة بكفالة خدم المنازل من وزارة الداخلية، وذلك حرصا لتوفير الرعاية المنزلية اللائقة لهذه الفئة. بالإضافة إلى خدمة التسجيل المتنقل لكبار السن في مراكز الخدمة التابعة لهيئة الامارات للهوية. كما يحظى كبار السن بمكاتب خاصة للمعاملات ومواقف خاصة للسيارات وأولوية في إنجاز الطلبات ،وكراسي متحركة في المداخل الخاصة بمراكز الخدمة في الجهات الحكومية المشاركة.

>خدمات النقل والبلديات

كما يمكن لحامل بطاقة ( مسرّة ) من الحصول على خصومات المواصلات وسيارات النقل والأجرة وذلك بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ومؤسسة المواصلات بعجمان وهيئة رأس الخيمة للمواصلات .

كما تشمل البطاقة على خدمات البلديات المشاركة المتمثلة في الصيانة الزراعية وتصريح أعمال مؤقتة وشهادة إتمام بنية تحتية وطلبات تسوية الاراضي والطرق الخدمية وخصم على مواقف السيارات من الجهات المشاركة.

خدمات أخرى

وتوفر بطاقة ( مسرّة ) لحامليها خصومات على خدمات الشحن والمقدمة من شركة أرامكس ، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية مساندة علاوة على خلق وعي مجتمعي واسع بما يسهم في دمج كبار السن في المجتمع ويؤكد مشاركتهم في تنميته وتطوره كماعملت الوزارةعلى زيادة الخدمات التي يحصل عليها حاملي البطاقة في أكبر عدد من الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة ومن هذه الجهات ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الداخلية والمواصلات وبلدية الفجيرة ومؤسسة التنمية الاسرية ( ابوظبي ) ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وتؤمن وزارة تنمية المجتمع بدور الشراكات المجتمعية الفاعلة وتثمن دورها الكبير في تطوير العمل مما جعل الوزارة تتمتع بشراكة العديد من المؤسسات والجهات المحلية والصحية والهيئات الاتحادية والمحلية الرائدة في المجتمع.

كما تسعى الوزارة وضمن خطتها التشغيلية الى عقد مزيد من الشراكات وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات لكبار السن في الدولة، بحيث يتم توضيح الإعفاءات والخدمات والتسهيلات من خلال مذكرات التفاهم، حيث إنها تنظر إلى فئة كبار السن كشريك فاعل وأساسي في بناء المجتمع.

مراحل الإصدار والتنفيذ

وتعتزم الوزارة باستقبال طلبات الحصول على البطاقة في منتصف شهر ديسمبر 2016 ، كما تعمل على إصدار دليل مرجعي يحتوي على كل الخدمات والاستحقاقات المتعلقة بحاملي بطاقة ( مسرّة ) في الدولة.

وأعربت الوزارة عن تقديرها عالياً لدور الجهات والهيئات المتعاونة معها في تمكينها من أداء دورها في خدمة كبار السن، والذي يشكّل أحد أهم أولوياتها ونوهت الوزارة بتعاون كافة الشركاء التي تبادلت معها الدعم في شتى المجالات في إطار تضافر الجهود لتمكين تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى المستويات، بهدف بناء مجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم، في بيئة معطاءة ومستدامة وفقاً لـ"رؤية الإمارات 2021" الهادفة لأن تكون دولتنا من بين أفضل دول العالم.