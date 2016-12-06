مصدر بالزمالك: جلسة منتظرة بين أبو ريدة ومرتضى وهذا السيناريو الأقرب

كتب أحمد توفيق

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة بين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، لحل أزمة انسحاب القلعة البيضاء من بطولة الدورى الممتاز.

أوضح المصدر أن الزمالك تلقى معلومات من اتحاد الكرة بالسيناريو الأقرب حدوثه لحل أزمة الأندية مع التحكيم خلال الفترة المقبلة، وهو تقديم رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام استقالته مع إصدار استثناء لقرار اتحاد الكرة بمنع أعضاء المجلس من الإشراف على اللجان، بالسماح لعصام عبد الفتاح عضو الجبلاية بالإشراف على لجنة الحكام بالفترة المقبلة.

أضاف المصدر أن هناك جلسة ستجمع أبو ريدة مع مرتضى منصور خلال الساعات المقبلة، فى حضور عدد من رؤساء الأندية الرافضة للقرارات التحكيمية فى بطولة الدورى، وهددت بالانسحاب من البطولة.