عماد وحيد يطير لألمانيا لتوقيع بروتوكول بين الأهلي ومؤسسة شون كلينك

كتب فتحى الشافعى

غادر عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى القاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، إلى ألمانيا من أجل توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة (شون كلينك سنتر) الطبية، للاستفادة من الخبرات الطبية الكبيرة للمؤسسة فى علاج إصابات الملاعب ويصاحب عماد وحيد فى تلك الرحلة الدكتور أحمد البقرى المستشار الطبى للنادى.

كان وفد من المؤسسة الألمانية يتقدمه الطبيب الألمانى فولفارت تسافاى قد زار الأهلى منذ عدة أسابيع، وقام بالإطلاع على كيفية إدارة الأمور الطبية.

وقال عماد وحيد إن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام سيجرى خلالها توقيع بروتوكول تعاون طبى بين الأهلى والمؤسسة الألمانية، من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة ونقلة طبية علاجية للأهلى فى الفترة المقبلة من خلال تبادل الزيارات، حيث يسافر الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول واحد معاونيه إلى ألمانيا، عقب نهاية الدور الأول للإطلاع على أحدث وسائل العلاج والتعامل مع إصابات الملاعب والحصول على دورات تدريبية علاجية فى خطوة أولى لتفعيل البروتوكول وكذلك ستجرى زيارة متخصصين فى الطب الرياضى من المؤسسة للأهلى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وحيد أن التعاون مع مؤسسة علاجية كبرى سيعود بالنفع على الأهلى، ويمثل نقلة طبية كبيرة فى التعرف على إصابات الملاعب وطرق العلاج خاصة فى حالات مثل غضروف الركبة والتشخيص المبكر لبعض الحالات، التى يتعرض لها اللاعبون من خلال التعرف على طرق كشف مبكر لهذه الحالات.

وأوضح عضو مجلس الأهلى، أن هذا البروتوكول سيكون بداية لإنشاء مجمع طبى كبير خاص بالأهلى يمكن من خلاله مواكبة أحدث طرق العلاج للاعبين على غرار المؤسسات العلاجية العالمية.

وأشار عماد وحيد إلى أن مثل هذه الخطوة تعتبر تمهيدا لتصدير تلك الخدمة العلاجية لباقى الأندية والهيئات الرياضية فى إطار الدور الريادى الذى يقوم به الأهلى فى كل القطاعات وتمثل نقلة لعلاج اصابات الملاعب فى مصر، خاصة أن مؤسسة (شون كلينك سنتر) هى الذراع الطبى لناديا بايرن ميونيخ ومونشنجلاد باخ فى ألمانيا.

واختتم عضو مجلس الأهلى حديثه، مؤكدا أن (شون كلينك سنتر) مؤسسة طب رياضى كبيرة ومصنفة عالميا وهو ما يمنح الأهلى فرصة لتحقيق استفادة طبية علاجية فيما يخص إصابات الملاعب والتشخيص المبكر لبعض الحالات.