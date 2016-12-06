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منتخب الشباب يعيد عمر صلاح لقائمة الزمالك أمام أسوان

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منتخب الشباب يعيد عمر صلاح لقائمة الزمالك أمام أسوان منتخب الشباب يعيد عمر صلاح لقائمة الزمالك أمام أسوان

>كتب أحمد توفيق

حجز عمر صلاح حارس مرمى الزمالك الناشئ، مكانا فى قائمة الفريق الكروى خلال مباراة أسوان، المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن الأسبوع الـ 14 للدورى الممتاز.

 

ويعوض عمر صلاح عدم وجود محمود جنش فى قائمة الزمالك، لانقطاع الأخير عن التدريبات مؤخرا ليصبح الحارس الناشئ بديلا لأحمد الشناوى فى المباريات.

 

وغاب عمر صلاح عن قائمة الزمالك فى مباراة الداخلية الأخيرة لمشاركته مع فريق الشباب فى إحدى مباريات بطولة الجمهورية، ويتواجد بالقائمة بدلا من الحارس الناشئ محمود عبد المنصف لكن انضمام الأخير لقائمة منتخب الشباب سيحجز لعمر صلاح مكانا بالقائمة البيضاء لعدم وجود حارس بديل.


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