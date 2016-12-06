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تحرير 61 قضية تموينية وضبط 318 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بأسيوط

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تحرير 61 قضية تموينية وضبط 318 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بأسيوط تحرير 61 قضية تموينية وضبط 318 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بأسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

قال صالح عبد الله وكيل وزارة بأسيوط، إن حملات اليوم الواحد التى تنظمها المديرية بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين باسيوط ومسئولى الصحة والطب البيطرى والبيئة تمكنت من تحرير 61 قضية تموينية متنوعة وضبط 1540 علبة سجاير خلال حملة مكبرة على أسواق ومحلات مراكز المحافظة .

وأشار العميد عصام ابو شقة رئيس مباحث التموين بأسيوط الى ان الحملة استهدفت مراكز ابوتيج واسيوط ومنفلوط والفتح حيث تم ضبط 318 من الادوية البيطرية مختلفة الانواع ومنتهية الصلاحية بالاضافة الى 61 قضية تموينية تمثلت فى أدارة منشات بدون ترخيص وبيع منتجات منتهية الصلاحية وبيع سجائر بأسعار ازيد من السعر المقرر .

وأضاف أبو شقة أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 ورقم 453 لسنة 1954 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 والقرار رقم 281 لسنة 1984.


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