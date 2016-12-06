إحالة إدارة مدرسة ومعلميها للتحقيق بسبب الخروج قبل مواعيد للعمل الرسمية بالقليوبية

القليوبية حسن عفيفى

قال سمير جاد مدير إدارة قليوب التعليمية أنه تم احالة جميع معلمى احدى المدارس بقليوب ومدير المدرسة باستثناء 6 معلمين واحد العمال للتحقيق بالشئون القانونيه بالادارة لقيامهم بترك المدرسة قبل مواعيد العمل الرسمية والخروج بدون اذن من المدرسة.

وقال جاد انه قام بزيارة المدرسة فى الساعة الواحدة ظهرا وبرفقته فريق المتابعة والجودة والأمن بالادارة وفوجىء بعدم وجود اكثر من 90 ٪ من المعلمين ووجود 20 طالب و6 معلمين وعامل واحد فقط بالمدرسة وخروج باقى العاملين والمعلمين منها قبل مواعيد الانصراف الرسمية بالاضافه إلى عدم وجود مدير المدرسة.

وأضاف جاد انه تم تحويل امين التوريدات بإحدى المدارس للتحقيق بسبب عدم توريد كتب احدى للمواد الدراسية وتم حل المشكلة بشكل فورى واتخاذ الاجراءات القانونية نحوه.

وفى سياق متصل اكد سمير جاد مدير الادارة أن مدير مدرسة قليوب الرسمية المتميزة للغات ما زال على رأس العمل ولا زال يشغل منصب مدير المدرسة وانه من المديرين الملتزمين بالإدارة، مشيرا إلى انه تقدم بطلب لإلغاء ندبه وعودته للعمل بمدرسة أم المؤمنين ببنها وسيتم تنفيذه حين صدور الامر التنفيذى الخاص بذلك.

فى سياق متصل تفقد عادل عطية مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية يرافقه خالد الشربينى مدير عام إدارة طوخ التعليمية عددا من عيادات والتأمين الصحى بمدارس طوخ لمتابعة سير العمل بها وصلاحيات الادوية الموجودة بها ونوعياتها.

وأكد عطية أن هناك بروتوكولات تعاون مع القطاع الصحى بالمحافظة لتوفير سبل الرعاية والاهتمام للطلاب بمدارس المحافظة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية بقيادة طه عجلان وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمحافظة وبين الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والعلاجية للطلاب.

وأضاف عطية أن وكيل الوزارة شدد على رفع درجة الاهتمام بالمنظومة الصحية ومتابعة حالة للطلاب يوميا من خلال معلمى الفصول والطائرات الصحيات واتخاذ الاجراءات الوقائية بالمدارس وإحالة اى حالة مرضية والتأمين الصحى بشكل فورى.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربيه والتعليم بالقليوبية أن المنظومة الصحية لا تنفصل عن المنظومة التعليمية وهناك تعاون مثمر بين المدرية ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية وتم توفير الادوية الضرورية والخاصة بالإسعافات الاولية والطوارىء بعيادات التأمين الصحى بالمدارس ورفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء وإحالة اى طالب مريض للمستشفى بالتنسيق مع اسرته، مضيفًا انه تم تنظيم سلسله من القوافل الطبية للمدارس وتم توقيع الكشف عليهم بمشاركة مديرية الصحة وكلية الطب ببنها والمستشفيات الجامعية.