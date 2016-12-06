بدء التحقيق مع 25 متهماً بالشبكة الدولية للإتجار بالأعضاء البشرية

كتب محمد إبراهيم

وصل قبل 25 متهماً ومتهمة ضمن الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق معهم، وبحوزتهم جميع الأحراز والتسجيلات المتعلقة بجريمتهم .

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، كلف نيابة الأموال العامة بالتحقيق مع مافيا الاتجار بالاعضاء البشرية، التى اعلنت الرقابة الادارية ضبطها اليوم الثلاثاء.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم ، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيده وبيعها لمرضى مصريين واجانب بملايين الجنيهات، واجراء تلك الجراحات فى اماكن غير مرخص لها وتفتقد لابسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات .

> وضمت الشبكة 41 متهما بينهم 12 طبيب و 8 اعضاء تمريض بالاضافة الى عدد من اساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات الغير مشروعة .