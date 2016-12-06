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الملياردير "VS " الرئيس.. ترامب يودع 144شركة قبل دخول البيت الأبيض

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الملياردير "VS " الرئيس.. ترامب يودع 144شركة قبل دخول البيت الأبيض الملياردير "VS " الرئيس.. ترامب يودع 144شركة قبل دخول البيت الأبيض

>إعداد ــ ريم عبد الحميد ـ نورهان مجدى - جرافيك : خالد علوان


>شاهد فى دقيقة"الملياردير"VS "الرئيس.... by youm7

بعد سلسلة من متصلة من الضغوط والتحذيرات من احتمالات تضارب المصالح بين استثمارات ومشاريع الرئيس الأمريكى دونالد التجارية، وطريقة إدارته للعديد من الملفات بعد دخوله البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أعلن ترامب مؤخرا اعتزامه التخلى وبشكل نهائى عن تجارته، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن فى مؤتمر صحفى منتصف الشهر الجارى.

 

 

1- يمتلك الملياردير الجمهورى دونالد ترامب 144 شركة فى 25 دولة حول العالم وفق إقراره المالى لعام 2016

2ـ يمتلك ترامب شركتين فى هما "Trump Marks Egypt Corp" و"Trump Marks LLC"

3ـ من بين شركات ترامب ومشاريعه فى تركيا "ترامب تاورز" و"إسطنبول" وسبق له الحصول على 10 ملايين دولار فقط مقابل وضع اسمه على تلك الأبراج

ـ4 يرتبط ترامب بـ16 اتفاق شراكة مع رجال أعمال هنود وحذرت وسائل الإعلام الأمريكية من احتمال تبنيه مواقف معادية لباكستان نظرا لوجود خلافات بينها وبين الهند

ـ5 يمتلك الرئيس المنتخب استثمارات فى أيرلندا وأسكتلندا من بينها ملاعب جولف وفنادق

6ـ أبرم ترامب قبل فوزه عدة اتفاقيات فى مجال الإنشاءات ووقع عقودا مع مطورى عقارات فى إندونيسيا وأزربيجان والبرازيل والمكسيك وبنما

ـ7 ساهمت شركات ترامب مع شركة داماك الإماراتية فى بناء عدة ملاعب للجولف فى الإمارات

8ـ تضم إندونيسيا والهند أكبر عدد من شركات ترامب خارج الولايات المتحدة بواقع 16 شركة فى كل دولة


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