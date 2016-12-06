تمشيط مراكز طبية لضبط 15 متهما أعضاء شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية

كتب محمد إبراهيم

يمشط رجال هيئة الرقابة الإدارية ويفتشون باقى أوكار المراكز الطبية ومعامل التحاليل المتورطة فى الشبكة الدولية للاتجار بالبشر لضبط 15 متهما على ذمة تلك القضية.

ووصل 25 متهماً ومتهمة ضمن الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق معهم، وبحوزتهم جميع الأحراز والتسجيلات المتعلقة بجريمتهم .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات، وإجراء تلك الجراحات فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات .

وضمت الشبكة 41 متهما بينهم 12 طبيب و 8 اعضاء تمريض بالاضافة إلى عدد من اساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات الغير مشروعة .