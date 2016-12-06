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وزير الخارجية لقناة أمريكية: قضايا حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الإصلاح

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وزير الخارجية لقناة أمريكية: قضايا حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الإصلاح وزير الخارجية لقناة أمريكية: قضايا حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الإصلاح

>كتبت: إنجى مجدى

أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، عن تفاؤله بعلاقات أوثق مع واشنطن فى ظل إدارة الرئيس حديثًا، دونالد ، وقال إن تتطلع إلى توطيد وتقوية العلاقات المصرية الأمريكية.

 

وأشار شكرى فى مقابلة مع قناة "بى بى إس نيوز"، الأمريكية أمس الأثنين، إلى أن الرئيس الأمريكى المنتخب حديثًا دونالد ترامب، لديه رؤية واضحة حول التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن هناك تقارب كبير فى الرؤية بين البلدين بشأن كيفية القضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار الإقليمى.

 

وردًا على سؤال مذيعة "بى بى إس" للوزير، عما إذا كان شكرى يتوقع تعاون أكبر فى مكافحة الإرهاب أو جعل ذلك أولوية على حساب قضايا أخرى، مثل مسألة حقوق الإنسان فى مصر؟، قال وزير الخارجية: "هذه ليست القضية التى تهمنا.. أعتقد أن القضية التى تهمنا هى بالتأكيد استعادة الاستقرار، لكن قضايا حقوق الإنسان هى جزء لا يتجزأ من سياسات الإصلاح لدينا".

 

ويزور وزير الخارجية، واشنطن لإجراء لقاءات رسمية مع مسئولين أمريكيين، بما فى ذلك مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، وجون كيرى، وزير الخارجية فى إدارة باراك أوباما المنتهية ولايتها، بالإضافة إلى أعضاء فى الكونجرس.


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مصر 365

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