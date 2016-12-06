24 يناير .. الحكم في دعوى إغلاق مقار «هيومن رايتس ووتش»

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، والتي طالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص، للحكم بجلسة ٢٤ يناير المقبل.

وأودع شحاتة دعواه وقال أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة، فوجئنا بقيام منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثر على صورة مصر.