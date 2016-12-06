الأزهر الشريف : لا نعترف بالدولة الدينية

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر ، إن حديث “أمرت أن أقاتل الناس.. هو حديث صحيح، لكن الخطأ فى فهمه، وأن هذا الحديث يتفق مع جميع الأعراف، فكل جيوش العالم ترد العدوان عن نفسها، مضيفا: “فالحديث لم يقل أمرت أن أقتل بل قال أمرت أن أقاتل الناس أى من يعتدى على، وإن كان الحديث ضعيف فهو صحيح فى معناه ، فليس من المعقول أن يعتدى على أحد وأتركه، وذلك ردا على سؤال من أحد الشباب حول قول إسلام بحيرى أن هذا حديث غير صحيح رغم وجوده بصحيح البخارى ويدرسه الأزهر.

وأضاف خلال إجابته على أسئلة الشباب بملتقى الحوار المجتمعى الذى تنظمه كلية الإعلام بجامعة الأزهربقاعة محمد عبده، بعنوان “الإعلام والشباب .. نحو خطاب دينى هادف”، أن قناة الأزهر الفضائية سيكون بها برامج موجهة بعدة لغات وذلك عقب الانتهاء من مبانى القناة بجوار مشيخة الأزهر ، كما سيكون هناك تطوير لجريدة صوت الأزهر قريبا ، بالإضافة إلى مجلة الأزهر ،وذلك ردا على سؤال عن وسائل الإعلام الخاصة بالأزهر .

وتابع أن التراث الإسلامى ندافع عنه ولا يمكن أن يدافع عن التراث إلا بعد أن يفهمه ولم نقل أن التراث معصوم أو كله صحيح ، ولكن نوضح لأبنائنا كيف يتعاملون مع الدخيل على التراث .

وأكد أن الأزهر الشريف لم يحبس أحدا مخالفا للرأى له والأزهر رفض أن يكون رأيه ملزما فى الدستور ولكن فضل أن يكون استشاريا، فالأزهر لا يعترف بمسمى الدولة الدينية، فالدولة فى الإسلام كانت دولة مدنية منذ عهد الرسول.

حضر الملتقى المهندس خالد عبد العزيز ، وزير الشباب و الرياضة، والدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية ، والدكتور محمد أبوزيد الأمير ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، وعدد من قيادات الأزهر الشريف ، وجمع غفير من شباب الأزهر ، وعبدالله المغازى ، مستشار رئيس الجمهورية السابق.