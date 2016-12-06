شاهد بـ«أنصار بيت المقدس»: أشخاص ملثمين أطلقوا الرصاص على المتواجدين أمام الكنيسة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، جلسة محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة بـ “أنصار بيت المقدس”، واستمعت المحكمة إلى شهادة غبره جرجس حول واقعة إطلاق النار على المتواجدين أمام كنيسة الوراق، وقال، إنه كان متواجد فى الكنيسه لحضور فرح، وأثناء تواجدى أمام الكنيسة مر دراجتين بخاريتين وراكبيهم يحملون أسلحة نارية، وكانوا ملثمين وأطلقوا الرصاص على المتواجدين أمام الكنيسة، مما أدى إلى سقوط عدد من المصابين.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.