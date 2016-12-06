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وزير الرياضة: قرار انسحاب الأندية من الدورى أمر يخص اتحاد الكرة

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وزير الرياضة: قرار انسحاب الأندية من الدورى أمر يخص اتحاد الكرة وزير الرياضة: قرار انسحاب الأندية من الدورى أمر يخص اتحاد الكرة

المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

 

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن قرار انسحاب الأندية من الدورى أمر يخص اتحاد الكرة ولا يمكن للوزارة أن تتدخل فى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة هو من ينظم مسابقة الدورى، وهو المسئول الأول والأخير عن البطولة.

وتمنى عبد العزيز، عودة الأمور إلى طبيعتها مما يساعد فى عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى، رافضًا التعليق على الأزمة القائمة بين الحكام والأندية، مشددًا على أن هناك لجنة للحكام برئاسة رضا البلتاجى مسئولة عن المنظومة الخاصة بالتحكيم.

ويذكر أن نادى الزمالك وعددًا من الأندية، قد أعلنوا عن انسحابهم رسميًا من مسابقة الدورى الممتاز، بسبب التحكيم خاصة فى مباراة الأهلى والمقاصة الأخيرة التى أدارها الحكم إبراهيم نور الدين.

 

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