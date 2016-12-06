السعودية: الدول الخليجية عازمة على مواجهة تدخلات إيران في المنطقة

قال وزير الدولة الشؤون الخليجية السعودي، ثامر السبهان، الثلاثاء، إن كل التدخلات الإيرانية في دول المنطقة أدت إلى العنف والحرب والفساد وإن الدول الخليجية عازمة على مواجهتها.

وأوضح السبهان – في حديث لسكاي نيوز عربية – قبيل انطلاق القمة السابعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة البحرينية المنامة، أن المجلس “يعي مخاطر التدخلات الإيرانية وسيواجهها”.

و من المقرر أن تناقش القمة جهود تعزيز العمل الخليجي المشترك، وملف التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، إضافة إلى ملفي الأزمتين اليمنية والسورية.

وقال السبهان إن “التدخلات الإيرانية في العراق تسببت في دمار وخراب البلد وعلينا العمل على عودته إلى الحضن العربي”.

وذكر أن إيران تحاول تصدير مشاكلها للخارج، مشيرًا إلى أن دول الخليج العربي “متحدة وتواجه التحديات ككتلة واحدة”، مؤكدًا “أي خطر على أي دولة خليجية هو خطر علينا جميعا”.

وأشار السبهان إلى أن القمة الخليجية ستناقش ملفات أمنية وسياسية واقتصادية، وقال إن “أهمية منطقة الخليج العربي تكمن في العمل مع دول العالم للحفاظ على الأمن.

وتشارك رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القمة، حيث ستبحث مع القادة الخليجيين تطوير العلاقات الأمنية والسياسية.