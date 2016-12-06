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لافروف: واشنطن تسحب مقترحاتها حول حلب وتعتذر عن المشاركة في جنيف

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لافروف: واشنطن تسحب مقترحاتها حول حلب وتعتذر عن المشاركة في جنيف لافروف: واشنطن تسحب مقترحاتها حول حلب وتعتذر عن المشاركة في جنيف

سيرجي لافروف

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن واشنطن أبلغت الجانب الروسي بأنها لن تكون قادرة على البدء فى المشاورات حول حلب غدًا الأربعاء، فى جنيف.

وقال لافروف- عقب محادثاته مع الأمين العام لمجلس أوروبا اليوم الثلاثاء، “لقد سحبت الولايات المتحدة مقترحاتها لتسوية الوضع، لافتًا إلى أن موسكو تلقت الليلة الماضية رسالة من واشنطن تفيد بأنها لن تستطيع المشاركة فى لقاء الغد، وبأنها تسحب مقترحاتها”.

وأشار إلى أن لدى الجانب الأمريكى ظهرت مقترحات جديدة حاليا تعيد الأمور إلى ما كانت عليه فى السابق، واصفا إجراء محادثات مع واشنطن بشأن سوريا بـ”الأمر الصعب”، مضيفًا “لا نعرف من الذى يتخذ القرارات هناك، حيث أن الكثيرين يريدون تقويض مصداقية وعمل جون كيرى”.

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