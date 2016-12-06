تصفية 8 من العناصر التكفيرية بشمال سيناء

واصلت قوات إنفاذ القانون إحكام قبضتها الأمنية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء، حيث تمكنت من القضاء على 8 من العناصر الإرهابية المسلحة، والقبض على 4 آخرين من المتعاونين مع هذه العناصر من بينهم شقيق أحد الكوادر التكفيرية الخطرة المطلوبة جنائيًا.

كما تم القبض على 8 من المشتبه بهم تم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية لبحث موقفهم الأمنى، وذلك خلال سلسلة مداهمات استهدفت الجيوب والبؤر الإرهابية بعدد من المناطق التى مثلت قاعدة لإنطلاق العناصر التكفيرية بنطاق شمال سيناء.

وشهدت المداهمات اكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة المعدة لاستهداف القوات على محاور التحرك، وتدمير عدد من البنايات التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى الاختباء ومراقبة قوات إنفاذ القانون التى عززت من سيطرتها الأمنية الكاملة فى محيط تلك المناطق.