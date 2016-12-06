مغني الراب الكندي The Weeknd يتصدر قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية

إحتل مغني الراب الكندي The Weeknd المركز الأول على قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية الأمريكية بألبومه الجديد (Starboy) الذي سجل أحد أفضل مبيعات الألبومات الجديدة في العام الجاري.

وتقول بيانات شركة نيلسن ساوندسكان إن مبيعات (Starboy) ثالث ألبومات The Weeknd بلغت 348 ألف وحدة في أول أسبوع.

وقالت بيلبورد إن Starboy أصبح ثالث أكبر طرح جديد في 2016 خلف ألبوم Fuse للمغني دريك Drake وألبوم Lemonade للمغنية بيونسيه Beyonce.

وشغل المركز الثاني على قائمة بيلبورد فرقة البوب Pentatonix بألبومها pentatonix christmas الذي وصلت مبيعاته إلى 130 ألف نسخة خلال الأسبوع بينما تراجعت فرقة Metallica لموسيقى الميتال من قمة الترتيب في الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث بألبوم (Hardwired).

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