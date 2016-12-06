سياحة علاجية وتجميلية مع روز عربجي على شاشة دبي

في الآونة الأخيرة باتت برامج التجميل تغزو شاشات التلفزة وبكثرة، ولكن هل هناك ما يميز برنامجًا عن الآخر؟

برنامج دبي بيوتي على شاشة تلفزيون دبي الذي تقدمه مستشارة التجميل روز عربجي باعتبارها خبيرة ومستشارة تجميل للنجمات العربيات، يعتبر من أهم هذه البرامج من حيث العلاج السياحي في دبي، وحول هذا الموضوع سيدتي التقت روز عربجي وكان لها الآتي:

ما الذي يميز برنامج « دبي بيوتي» عن باقي البرامج؟

فكرة البرنامج تدور حول السياحة العلاجية التي تم إطلاقها بدبي، وهي «دبي الصحية» والتي أطلقت منذ حوالي 6 شهور حيث تروج فيها للسياحة العلاجية في دبي والتي تشمل كل الخدمات من أوتيلات، مطاعم، مستشفيات فيها أحدث التقنيات والأجهزة الموجودة في العالم وهذا ما يتميز به برنامج دبي بيوتي عن باقي البرامج.

ما الذي تتميز به روز عربجي عن باقي خبيرات التجميل؟

أحاول دائمًا التطرق إلى الأمور البسيطة، فأسعى إلى التغيير الطبيعي الذي يكون من شكل الإنسان دون المبالغة بالتجميل.

ما المقصود بتصحيح نظرة الجمهور للجمال؟

نظرة الجمهور للجمال أصبحت جدًا غريبة، يعني الغالبية تذهب إلى تقليد نجوم ومشاهير عالميين لا يتناسب تقليدهم مع عاداتنا وتقاليدنا، ومن خلال برنامج دبي بيوتي نسعى إلى تصحيح نظرة الهندام والشكل بما يناسب المظهر اللائق العام.

ما هي نصيحتك للمرأة عبر موقع سيدتي؟

رسالتي لكل امرأة هي أن تهتم بإطلالتها وذلك بالأمور اللائقة والبسيطة، وأن تختار فقط ما يناسبها من الموضة، وأن تتابع برنامج دبي بيوتي على شاشة تلفزيون دبي ليساعدها في ذلك.