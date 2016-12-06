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النائب العام يتوجه إلى روما لاستعراض مستجدات «قضية ريجيني»

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النائب العام يتوجه إلى روما لاستعراض مستجدات «قضية ريجيني» النائب العام يتوجه إلى روما لاستعراض مستجدات «قضية ريجيني»

المستشار نبيل صادق

توجه المستشار نبيل صادق، النائب العام إلى العاصمة الإيطالية روما، على رأس وفد قضائي من النيابة العامة المصرية، وذلك للالتقاء بنظيره الإيطالي وقيادات النيابة العامة هناك، لاستعراض مستجدات التحقيقات التي تباشرها النيابة في جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

تأتي زيارة النائب العام إلى إيطاليا في ضوء الدعوة التي وجهت إليه وقيادات النيابة العامة المصرية، مطلع شهر نوفمبر الماضي من النيابة العامة الإيطالية، لاستكمال المباحثات والوقوف على مستجدات قضية “ريجيني” وتبادل المعلومات والمستندات في ضوء طلبات المساعدة القضائية المتبادلة.

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