النائب العام يأمر بفتح تحقيق موسع مع عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا والأموال العام العليا، بسرعة التحقيق مع عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية.

> وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية.

> وأكدت الرقابة الإدارية في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، أن الشبكة تضم 41 متهمًا، منهم 12 طبيبًا و8 ممرضين وعدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، الذي تمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات الغير مشروعة.

> وأصدر المحامي العام لنيابة الأموال العام العليا قرارًا بضبط وتفتيش كافة المتهمين، حيث داهمت فجر اليوم قوات من هيئة الرقابة الإدارية يصاحبها لجان من وزارة الصحة ونقابة أطباء الجيزة المواقع المطلوبة، وتمكنت من ضبط كافة المتهمين.

> وكشفت المداهمة، عن العثور على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وضبط مبالغ ملايين الجنيهات، والعملات الأجنبية، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.