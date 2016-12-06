«تمريض سيناء»: هناك نقص بأدوية ومستلزمات مستشفى العريش العام

أعلن إسلام سلام نقيب الممرضين بشمال سيناء، عن وجود نقص فى جانب من الأدوية والمستلزمات الطبية الهامة فى مستشفى العريش العام.

وأوضح سلام، فى تصريحات له اليوم، أنه تم التقدم بشكاوى لكافة الجهات المسئولة لتوفير هذه الأدوية التى هى من ضروريات المرضى داخل المستشفى، وأشار إلى أن الأدوية والمستلزمات التى لا تتوفر بمستشفى العريش هى “كانيولات 22 و 20 و 24″، و”وصلات محاليل ملح ورنجر”، ومحاليل “ملح 3% و5% جلوكوز”، و “مشارط جراحة وخيوط جراحة”، و”رايلات مقاس 16 و14″، و”قساطر تشفيط”، و”أنبوبة صدرية”، و” شرايط سكر نوعه” esugar، و”وصلات وريدية ثلاثية”، و” قساطر سيليكون”، و”غطاء” cvp، و”سرنجات رايل” و “فلوميتيرات” و”أكسجين”، و”وصلات وريدية امبووباج”، و”فلنشات جراحة”