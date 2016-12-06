تكريم فنانين واعلاميين اماراتيين بمناسبة اليوم الوطني للدولة

احتفلت مجموعة الوداي الأخضر العالمية للعقارات باليوم الوطني الخامس والأربعين في برج العرب بدبي وتخلل في الحفل تكريم لشخصيات إعلامية وفنية اماراتية مرموقة. ويعد هذا الحفل الأول من نوعه من حيث تسليط الأضواء على الفنانين والاعلاميين الاماراتيين وتكريمهم داخل الدولة.

بدأ الإحتفال بالنشيد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة وتبعه دقيقة صمت عن أرواح شهداء الدولة. حيث بادر جميع الحاضرين بالوقوف وغناء النشيد الوطني ومن ثمة الصمت لدقيقة كاملة إحتراماً وتقديراً لأرواح شهداء دولة الامارات العربية المتحدة.

و إفتتح مدير عام المجموعة "علي السلامي" و من بعده رئيس إدارة المجموعة "وئام رباح" الإحتفالية بكلمة محبة وشكر للدولة وجميع القائمين عليها ولجميع الحاضرين من شخصيات اماراتية وإعلامية.

حيث أن مجموعة الوادي الأخضرالعالمية للعقارات هي شركة اماراتية قبل أن تكون عالمية. فهي أسست في دولة الامارات ولاقت إقبال عربي واسع ومن ثمة انطلقت إلى العالمية لتصبح واحد من أهم الشركات العقارية الإماراتية الرائدة في مجالها عربياً ودولياً.

تخلل الحفل فقرات تسلية مع مركز راشد لذوي الإحتياجات الخاصة حيث إستعرض هؤلاء امكانات جميلة أضافت البسمة في قلوب المتواجدين.و بعد انتهائهم من العرض الممتع، بادر مدير عام المجموعة "علي السلامي" ورئيس إدارة المجموعة "وئام رباح" بتوزيع الجوائز عليهم وتكريمهم.

و قام مدير عام المجموعة "علي السلامي" ورئيس إدارة المجموعة "وئام رباح" بتوزيع الجوائز ودروع التكريم على الفنانين المكرمين الذين أضافو لمسة جميلة بتعابيرهم العفوية وكلمتهم الجميلة.

حيث قام الفنان عبدلله بالخير بإرتجال موال اماراتي على خشبة المسرح وبادر بإلقاء كلمة شكر فيها مجموعة الوادي الأخضر بالنيابة عن زملائه الفنانين والاعلاميين الحاضرين.

"أنا اشكر الوادي الأخضر بالنيابة عني وعن اخواني الفنانين والإعلامين على هذا الحدث الكبير والأول من نوعه حيث إستطاعة المجموعة جمع الفنانين الإماراتيين سويةً وتكريمهم. وهذا حدث لم نشهده داخل الدولة من قبل"

وخلال توزيع الجوائز، أعلنت المجموعة عن أسماء السفراء الاعلاميين الجدد لديهم وهم الفنانين الإماراتيين: "جمعة علي" و "عبدالله زيد".