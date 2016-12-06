8 ديسمبر .. نظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بقضية "تسريبات الثانوية"

كتب أحمد إسماعيل

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام، جلسة 8 ديسمبر الجارى ، لنظر تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

من جانب آخر، كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.