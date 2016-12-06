مختار جمعة: من يتعدى على أملاك الأوقاف سيدخل فى حرب مع الله

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أن من يتعدى على أملاك الأوقاف سيدخل فى حرب مع الله عز وجل، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تسعى إلى تطوير المنظومة بما يحافظ على أراضى أملاك الأوقاف.

وأشار جمعة، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، إلى أن أراضى الوزارة لا تباع ولا تشترى ولا تورث إلا فى الضرورة القصوى، مؤكدًا أنها لا تباع مباشرة بل يتم ذلك من خلال مزاد علنى.

وأكد الوزير أن من يريد إقامة مدارس أو مستشفيات على الأراضى أملاك الدولة عليه التوجه إلى مديرية التربية والتعليم أو الصحة وستقوم الجهة المختصة بالتواصل معنا.

وأكد، توفير 450 طن لحوم مجاناً للأسر الأكثر احتياجًا كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية انطلقت بالفعل بكمية 114 طن بتكلفة 14 مليون جنيه منها 12 طن لمحافظة بنى سويف.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف أنه تم توفير 5 آلاف مقعد للمدارس الأكثر احتياجًا من إنتاج إحدى الشركات الوطنية التابعة لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى مشاركة وزارة الأوقاف فى تمويل المستشفيات الحكومية والجامعية 10 ألف جلسة غسيل كلوى كمرحلة الأولى.