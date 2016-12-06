الصحة: اعتماد ١٨ وحدة صحية جديده بالمنيا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنيا، عن اعتماد 18 وحدة صحية بالمحافظة خلال الأسابيع الثلاثه الماضية، ضمن اعتمادات جودة الأداء للعمل كوحدات طب أسره بما يساهم فى الارتقاء بالمنظومه الصحية ويصب فى مصلحة المريض.

وأوضحت الدكتورة أمنيه رجب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، بأنه قد حصل عدد 17 وحدة من اجمالى 18 وحدة على نسبة نجاح تفوق 80 % ، مما يجعل الوحدات الصحيه بالمنيا فى الصدارة.

وأضافت بأن الوحدات التى تم اعتمادها توجد بمراكز موزعة بالمحافظة منها مركز مغاغه، وبنى مزار ، ومطاي، وسمالوط ، وملوي، ودير مواس، والعدوة ، يأتى ذلك فى اطار مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية الممول من البنك الدولى لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.