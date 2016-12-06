«الإحصاء»: انخفاض 27.1 % بعجز الميزان التجاري خلال سبتمبر الماضى

(أ.ش.أ)

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجعت لتبلغ 22.66 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر مقابل، 31.08 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض 27.1 %.

وأوضح الإحصاء، في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 19.9 %، لتسجل خلال سبتمبر 13.70 مليار جنيه، مقابل 11.43 مليار جنيه الشهر ذاته من العام السابق.

وفسر ذلك بارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها |بترول خام بنسبة 84.3 %، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.1 %، وفواكة طازجة بنسبة 47.4 %”.

وأشار الإحصاء، إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 14.5 % فى سبتمبر الماضي، ليبلغ 36.36 مليار جنيه، مقابل 42.51 مليار جنيه خلال سبتمبر من عام 2015، بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها “منتجات بترولية بنسبة 51.2 %، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 12.7 %، ولحوم بنسبة 7.4 %، وسيارات ركوب بنسبة 28.8 %”.