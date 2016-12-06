السادات: اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين ستعزز الإصلاحات الحكومية للاقتصاد

أشاد الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، بتوقيع اتفاقية ثنائية بين بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لتبادل العملات لأجل ثلاث سنوات.

> وأكد السادات في بيان صادر عنه اليوم أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز من الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة حاليا للنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، خاصة بعد التصريحات الأخيرة أيضا لكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي والتي قالت فيها إن نجاح التجربة المصرية يعد نموذجاً سوف تقتضى به دول كثيرة، وأن إدارة الصندوق وكافة المسئولين عن متابعة هذا الملف يولونه اهتماماً خاصاً لضمان تنفيذ كافة عناصره بنجاح.

> وأشار السادات إلى أن هذه الاتفاقية مضافا عليها أموال قرض صندوق النقد الدولي جميعها أمور من شأنها تجديد الثقة في الاقتصاد المصري وإنهاء حالة استنزاف الاحتياطي النقدي من الدولار، كما أنها ستعمل تدريجيا على تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

> واعتبر رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، هذه الاتفاقية بمثابة تمهيد لمرحلة جديدة من التبادل التجاري بين مصر والصين، بالإضافة إلى أنها تعزز من فرص قدوم المستثمرين الصينيين إلى مصر وهو ما سيكون بادرة لمجئ المستثمرين من أوروبا والدول الغربية.