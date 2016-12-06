رئيس نفط الكويت: سنستغل فترة خفض إنتاج أوبك في إجراء صيانة للحقول

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، جمال جعفر، اليوم الثلاثاء، إن استثمارات الشركة لن تتأثر بقرار خفض إنتاج أوبك وإنها ستستغل فترة خفض الإنتاج في إجراء عمليات صيانة للحقول.

وأضاف “جعفر” أن الخطة التي تنفذها شركة نفط الكويت حاليا “ليس فيها أي نوع من الخفض للاستثمار في الصناعة النفطية بسبب قرار أوبك الأخير”.

وأكد “قرار أوبك يقول لنا خفضوا الإنتاج بمقدار 131 ألف برميل يوميا، نحن سوف نستغل فترة الخفض لإجراء عمليات الصيانة الشاملة لمصانعنا التي تنتج النفط والغاز في الحقول”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأشار جعفر إلى أن استئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة المشتركين مع السعودية سيحتاج بعض الوقت وربما يواجه عقبات، مضيفًا أن ”حقلا الخفجي والوفرة المشتركان مع السعودية سوف يحتاجان بعض التأهيل قبل عودتهما للإنتاج” مؤكدًا أن “عودة الإنتاج في الخفجي والوفرة ستواجه بعض الصعوبات الفنية لكن بإمكان البلدين التغلب عليها”.

وذكر جعفر أن الطاقة الإنتاجية الحالية لنفط الكويت تبلغ 3.1 مليون برميل يوميا، وقال “إنتاج النفط الثقيل سيبدأ بنحو 10 آلاف برميل يوميا ثم يصل إلى 60 ألفا خلال 6 أشهر”