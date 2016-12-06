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إخلاء سبيل 2 من القيادات العمالية بـ «النقل العام» بتهمة تشكيل خلية إرهابية

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إخلاء سبيل 2 من القيادات العمالية بـ «النقل العام» بتهمة تشكيل خلية إرهابية إخلاء سبيل 2 من القيادات العمالية بـ «النقل العام» بتهمة تشكيل خلية إرهابية

أرشيفية

 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 2 من القيادات العمالية بالنقل العام، تم القبض عليهما بشهر أكتوبر الماضي، بتهمة تكوين خلية إرهابية داخل هيئة النقل العام؛ لإثارة غضب المواطنين.

وقررت لنيابة، تجديد حبس اثنين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت النياية للمتهمين عدة اتهامات، من بينها محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة، وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر، وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية، بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتكوين خلية إرهابية داخل هيئة النقل العام؛ لإثارة غضب المواطنين.

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