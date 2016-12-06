مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم 28 مستوطنا يهوديا و60 طالبا من معاهد تلمودية اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من ناحية باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى المسجد وسط شروحات حول أسطورة الهيكل مكان المسجد المبارك، فيما احتج مصلون على الاقتحامات والجولات بهتافات التكبير.

ومن ناحية أخرى، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلى منزلا لفلسطينى فى قرية دير نظام شمال غرب رام الله إلى ثكنة عسكرية، ورفعت العلم الإسرائيلى عليه، كما استولت على جرارين زراعيين فى خربة الرأس الأحمر بمحافظة طوباس.

وفى نابلس، شرع مستوطنون يهود برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلى فى تجريف مساحات واسعة من الأراضى الزراعية فى قرية جالود جنوب شرق نابلس.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن عددا من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال شرعوا فى تجريف أراض زراعية تبلغ مساحتها 40 دونما فى القرية دون معرفة الأسباب، كما منعت القوات المواطنين من زراعة الأرض، مشيرا إلى أنه لم يصدر قرار بمصادراتها.