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البحرين تستضيف القمة 37 للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي

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البحرين تستضيف القمة 37 للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي البحرين تستضيف القمة 37 للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي

وزير الإعلام البحريني

تستضيف مملكة البحرين بعد قليل فعاليات القمة 37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد رحب وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، اليوم الثلاثاء، بوفود إعلام دول مجلس التعاون الخليجي والعرب والعالم في القمة تحت رئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي تبدأ اليوم وتستمر يومين.

وأكد الرميحي تقديم المملكة كافة التسهيلات للإعلاميين والصحفيين المشاركين في التغطية، بما في ذلك الدعم التقني والإعلامي الضروري لأكثر من 350 صحفيًا يمثلون 52 مؤسسة إعلامية خليجية وعربية ودولية اجتمعوا لتغطية سابع قمة خليجية بالبحرين منذ 1981.

ورحب “الرميحي” بمشاركة إعلاميين من كافة دول مجلس التعاون والمملكة المغربية والمملكة الأردنية وجمهورية العربية، وقال إن تلك المشاركة تعد مؤشرات لنجاح القمة إعلاميًا.

وأشار “الرميحي” إلى أن كل الإخراج التلفزيوني وخدمات الصور والبث الخارجي تجري بكاميرات عالية التقنية، إضافة إلى معدات تكنولوجية حديثة يتم تزويد الإعلاميين بها والتي ستسهل التغطية للمنافذ الإعلامية من حول العالم.

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