ضبط 1052 تذكرة هيروين بحوزة عاطلان بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

القت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على عاطلان بحوزتهما كمية كبيرة من الهيروين المخدر.

وتلقي اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطار من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث، بقيام "محمود. ص 32 سنه" عاطل، ومقيم سمالوط، و"عمرو .م 32 سنه " عاطل ومقيم عزبة شاهين دائرة القسم، بشراء كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر للاتجار بها.

وأكدت التحريات أن المتهمان ذاع صيتهما فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، واستهداف فئة الطلاب وشباب الجامعات المراهقين وقاطنى عزبة شاهين والخشابة .

وبتقنين الاجراءات، تحت اشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، تمكن من ضبط المتهمان اثناء سيرهما باحد شوارع دائرة القسم، وبحوزتهما كيس اسود اللون بداخله 1052 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر، تزن نصف كيلو جرام ومبلغ مالى قدره 1235 جنيه وعدد 3 هواتف محمول.

وبسؤال المتهمان اعترفا بحيازتهما المضبوطات بهدف الاتجار، وقال المتهم الاول إنه قام بشراء تلك الكمية من الاسكندرية، ويقومان ببيعها لعملائهما بدائرة القسم، وبالكشف الجنائي على المتهمان تبين انه سبق اتهامهما فى قضايا مماثلة.