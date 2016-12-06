ضبط عاطل ينظم رحلات هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

الإسكندرية - هناء أبو العز

القت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على عاطل، ينظم رحلات هجرة غير شرعية إلى دولة إيطاليا.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام "ا. ر 19 سنة" عاطل شهرته "أحمد كعبوره "، ومقيم بدائرة قسم الدخيلة بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين أوساط الشباب راغبى السفر للعمل بدولتى إيطاليا واليونان ، وتسفيرهم عن طريق البحر بإستخدام إحدى العائمات غير الأمنه، نظير حصوله على مبالغ مالية تراوحت بين 20000 و 35000 جنيه من كل منهم متخذاً من منطقة المكس دائرة قسم الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

توصلت التحريات إلي صحة الواقعة وقيام المتحري عنه بإستقبال وإيواء الشباب راغبى الهجرة غير الشرعية وتسكينهم بوحدات بمنطقة المكس دائرة قسم شرطة الدخيلة تمهيداً لنقلهم بإستخدام زوارق صغيره إلي إحدى العائمات السابق إعدادها وتسفيرهم عن طريق البحر من أحد الشواطئ بمنطقة الدخيلة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بمواجهته إعترف، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة وجاري العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.