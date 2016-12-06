«برلمانى»: مصر بحاجة ماسة إلى ترويج مشاريعها المرتقبة في الثروة المعدنية

ثمن النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، اللقاء الذى جمع رئيس الوزراء بممثلى شركة «شل» العالمية للبترول والغاز، مؤكدًا أنها خطوة في سبيل جذب الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.

ولفت عثمان، في بيان له اليوم، إلى ضرورة العمل على تعظيم الموارد من الثروات المعدنية الطبيعية المتاحة في مصر، وتوجيه الاستثمارات لها، فى ضوء ما يتوافر من إمكانات في هذا المجال، والعمل على الترويج لكافة المناطق التعدينية لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

ونوه عثمان، على أن المرحلة الدقيقة التى يحياها الاقتصاد المصرى، تتطلب وعيا بالموارد الطبييعة الموجودة، ووعيًا أكثر في أفضل طريقة لاستغلالها بعيدًا عن جشع الشركات الأجنبية.