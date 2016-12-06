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وفد سلوفينى يبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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وفد سلوفينى يبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد سلوفينى يبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الوفد السولفينى

استقبل الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، وفدًا من ممثلى 15 شركة سلوفينية، وهو الوفد المرافق لرئيس دولة سلوفينيا خلال زيارته الحالية لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين فى عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقدم درويش، شرحًا وافيًا، خلال اجتماعه مع الوفد، عن المنطقة الاقتصادية، وما تضمه من مناطق أربعة منها منطقتين متكاملتين، ومنطقتين تنمويتين بالإضافة إلى أربعة موانئ تمتد جميعها على ضفتى قناة السويس، وقطاعات الاستثمار المستهدفة فى كل منطقة طبقًا لموقعها وميزتها النسبية، وعن تجهيز منطقة شرق بورسعيد بالبنية الأساسية الذكية القادرة على استقطاب الصناعات المتقدمة.

كما عرض درويش الحوافز والمزايا التى تقدمها المنطقة المستثمرين، والإجراءات التى تنتهجها فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار فى والمنطقة، مؤكدًا أن المنطقة تتمتع بعد من المميزات التى تجعلها قادرة على المنافسة والدخول بقوة مع المناطق الاقتصادية البارزة حول العالم، وأن المنطقة مخطط لها لأن تكون ضمن أهم 7 مناطق اقتصادية فى العالم في الفترة من 2020 : 2025.

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