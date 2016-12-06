محمد بن راشد يتوجه إلى المنامة للمشاركة في القمة الخليجية الـ37

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - بحفظ الله ورعايته - البلاد اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات القمة الــ/ 37 / لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ في المنامة وقت لاحق اليوم وتستمر يومين.

ويرافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد رفيع يضم .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عبدالرضا عبدالله محمود خوري سفير الدولة لدى مملكة البحرين.