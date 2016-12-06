أحمد دويدار خارج حسابات الزمالك أمام أسوان

كتب أحمد توفيق

خرج أحمد دويدار مدافع نادى الزمالك، من حسابات الجهاز الفنى للفريق الكروى بقيادة محمد حلمى قبل مباراة أسوان، المقرر لها الخميس المقبل ضمن الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز بملعب أسوان.

أحمد دويدار يشتكى من آلام الكتف

واشتكى أحمد دويدار لجهاز الزمالك بشعوره بآلام شديدة فى الكتف، مما أدى لعدم مشاركته فى المران الجماعى أمس الاثنين، وتوجه لأحد المراكز المتخصصة لإجراء أشعة على الكتف وتحديد سبب الآلام ليضع الجهاز الطبى البرنامج العلاجى المناسب للاعب.

أحمد دويدار طلب الرحيل عن الزمالك

وشهدت الساعات الماضية مطالبة أحمد دويدار لمسئولى الزمالك بالسماح له بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لرغبته فى الانضمام لنادى آخر يتمكن معه من المشاركة بشكل منتظم فى المباريات بالفترة المقبلة، ليحافظ على مكانه بالمنتخب الوطنى بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة على مدار سنتين متتاليتين.

أحمد دويدار عرض التنازل عن مليون و500 ألف جنيه

وعرض أحمد دويدار على مسئولى الزمالك التنازل عن كل مستحقاته لدى القلعة البيضاء مقابل الرحيل فى يناير، حيث يتبقى للمدافع مستحقات مالية تبلغ مليون و500 ألف جنيه عرض عدم تقاضيها مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به فى يناير، بخلاف موافقته فى وقت سابق على تخفيض راتبه.