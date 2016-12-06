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«حماقي» و«نيلى» يغادران للإمارات للمشاركة بمهرجان دبي السينمائى الدولى

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«حماقي» و«نيلى» يغادران للإمارات للمشاركة بمهرجان دبي السينمائى الدولى «حماقي» و«نيلى» يغادران للإمارات للمشاركة بمهرجان دبي السينمائى الدولى

حماقى

 

غادر مطار القاهرة الدولي، كل من الفنان محمد حماقي، والفنانة نيلي كريم، متوجهين الي الإمارات علي طائرة الخطوط الإماراتية رقم 928، والمتجهة إلي دبي.

وصرحت مصادر بالمطار، أنه تم استقبال الفنانين محمد حماقي ونيلي كريم بصالة الخدمة المميزة “مدفوعة الأجر”، لحين إنهاء إجراءات سفرهما إلى الإمارات، لحضور فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان دبى السينمائى الدولى، والتى تفتتح غدًا.

ويذكر أن النجم محمد حماقي، كان قد وصل من نيويورك الأسبوع الماضي، بعد حصوله على جائزة “بيل آبل”، كأفضل فنان فى الشرق الأوسط، وذلك بعدما حقق ألبومه الأخير “عمره ما يغيب” نجاحًا كبيرًا، وحصوله على أكبر نسبة تحميل على موقع الأغانى الشهير “ITUNES”.

 

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