«الصحة»: اعتماد ١٨ وحدة صحية جديدة بالمنيا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمني،ا عن اعتماد 18 وحدة صحية بالمحافظة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ضمن اعتمادات جودة الأداء للعمل، كوحدات “طب أسرة”، بما يساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ويصب فى مصلحة المريض.

وأوضحت الدكتورة أمنيه رجب وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، بأنه قد حصل عدد 17 وحدة من إجمالى 18 وحدة على نسبة نجاح تفوق 80 %، مما يجعل الوحدات الصحية بالمنيا فى الصدارة.

وأضافت، بأن الوحدات التى تم اعتمادها توجد بمراكز موزعة بالمحافظة منها مركز مغاغة، وبنى مزار، ومطاى، وسمالوط، وملوى، ودير مواس، والعدوة، ويأتى ذلك فى إطار مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية الممولة من البنك الدولى، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.