«البترول» تعلن وصول 12 ألف طن بوتاجاز إلى ميناء الدخيلة

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، وصول 12 ألف طن بوتاجاز إلى ميناء الدخيلة، ونقلها إلى مستودعات تخزين شركة “بتروجاس”، بمنطقة وادي القمر بالإسكندرية بعد الانتهاء من تنفيذ خط أنابيب نقل البوتاجاز، بطول 14 كيلو مترًا، والرابط مع خط أنابيب ميدور لاستقبال شحنات البوتاجاز المستوردة.

وأفاد رئيس شركة “ميدتاب”، المهندس خالد عبد البديع، بأن رصيف الشركة أصبح جاهزًا لاستقبال ناقلات البوتاجاز حمولة حتى 25 إلى 30 ألف طن، بمعدل تفريغ يصل إلى 350 طن/ ساعة، وبانضمام رصيف ميدتاب إلى موانئ استقبال البوتاجاز أصبح هناك 4 موانئ لاستقبال البوتاجاز وهى الإسكندرية، والسويس، ووادي فيران إلى جانب الدخيلة، تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لموانئ استقبال البوتاجاز المستورد.

واكد وزير البترول المهندس طارق الملا، أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتوفير منتج البوتاجاز للمواطنين من خلال تنويع وزيادة أعداد موانئ استقبال شحنات ناقلات البوتاجاز المستوردة لتحقيق التوزيع الجغرافي الأمثل لاستقبال هذه الشحنات خاصة خلال فصل الشتاء تحسبا لتغيرات الأحوال الجوية والطقس.