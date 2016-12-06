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إحالة دعوى بطلان قرار وزير الصحة برفع سعر لبن الأطفال المدعم للمفوضين

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إحالة دعوى بطلان قرار وزير الصحة برفع سعر لبن الأطفال المدعم للمفوضين إحالة دعوى بطلان قرار وزير الصحة برفع سعر لبن الأطفال المدعم للمفوضين

لبن أطفال مدعم – ارشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز سلامة المحامي، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016، بزيادة ألبان الأطفال المدعمة وتقليل حصة الأطفال من الألبان وتعجيز آلاف الأسر المصرية من الدعم المستحق من قبل الدولة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص بها.

وقالت الدعوى رقم 82329 لسنة 70 قضائية، أن وزير الصحة أصدر بتاريخ الأول من سبتمبر القرار رقم 562 لسنة 2016 الذى ينص على الآتى: “بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لعام 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وعلى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع ألبان الأطفال، وبناء على ما عرضه رئيس قطاع شئون الأقاليم”.

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