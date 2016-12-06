لعشاق مشروبات الطاقة.. الأطباء يحذرون من تأثيرها على القلب

كتبت أمل علام

كثير من الشباب يتناول مشروبات الطاقة، ولا يعرفون محتواها، وقد يتعرض بعض الأشخاص لكثير من المضاعفات بالقلب نتيجة تناولها خاصة لدى مرضى القلب والذين يعانون من السمنة.

حذر الدكتور هشام بشرى محمود، أستاذ أمراض القلب، مدير مستشفى جامعة بنى سويف، من مشروبات الطاقة التى يقبل عليها الشباب، مؤكدا أن مشكلة استهلاك مشروبات الطاقة تكمن فى أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين، وعلى الرغم من أنه قد يساهم فى تعزيز المخاوف ضد هذه المشروبات، إلا أن هذه ليست مشكلة مشروبات الطاقة الحقيقية، فجميع هذه المشروبات بمختلف أنواعها تحتوى على كميات مسموحة، ومصرح بها من الكافيين، ولكنها فى المقابل تحتوى على ما يعادل تقريبا ربع كميتها من السكر والكاربوهيدرات، لإمداد الجسم بقدر كبير من الطاقة يبدأ بمجرد رفع مستوى السكر فى الدم، ثم يليه تأثير الكافيين، دون أن تحتوى على أى مكون آخر "فقط سكر وكربوهيدرات وكافيين"، موضحا أنها غير مفيدة إطلاقا للأشخاص الصحيحة، وضارة لمرضى القلب والسكر أو الذين يتبعون حمية غذائية لتقليل الوزن.

وقال الدكتور هشام بشرى: إنه يمكن استبدال مشروبات الطاقة بعصير البرتقال الطبيعى لتأثيره الإيجابى على الدهون، موضحا أنه فى دراسة نشرت عام 2013 أثبتت أن استهلاك عصير البرتقال الطبيعى لمدة عام وبشكل يومى.

وأضاف أن عصير البرتقال يؤثر بشكل كبير على مستوى الدهون الضارة والدهون الكلية، وكذلك على تقليل البروتينات الضارة المحفزة لتكوينها، بالإضافة لإمداد الجسم بفيتامين سى الذى يعمل على رفع المناعة.

وأضاف أن العديد من الخيارات الصحيحة فى الطعام أصبحت متوافرة، ويسهل الحصول عليها، والكثير من المنتجات والمشروبات فى الأسواق يمكن استبدالها بأخرى أكثر صحية ومفيدة للجسم.