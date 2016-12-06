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"مياه الأقصر": قطع المياه عن المدينة لظهور بقعة سولار من مخلفات مركب نيلى

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"مياه الأقصر": قطع المياه عن المدينة لظهور بقعة سولار من مخلفات مركب نيلى "مياه الأقصر": قطع المياه عن المدينة لظهور بقعة سولار من مخلفات مركب نيلى

>الأقصر – أحمد مرعى

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، أن انقطاع المياه بمدينة الأقصر صباحًا سببه قيام إحدى المراكب النيلية بإلقاء مخلفات الصيانة الخاصة بها فى نهر النيل، ما تسبب فى ظهور بقعة سولار من المراكب بعرض 20 مترا وبطول الشاطئ.

 

وأضافت المصادر أنه تقرر إيقاف العمل بمحطة مياه الأقصر، وتم على الفور إبلاغ مسئولى وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية، بضرورة السرعة فى إزالة البقعة، حفاظا على أرواح المواطنين، ومعاقبة المركب النيلى بعقوبات صارمة لعدم تكرار مثل تلك الواقعة.


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