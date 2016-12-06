بلاغ يتهم طبيبة مستشفى الزيتون بالتزوير فى قضية «مجدي مكين»

تقدمت هيئة الدفاع الموكلة رسميًا من أهلية المجني عليه، مجدي مكين، المتوفى بقسم شرطة الأميرة، ببلاغ الذي حمل رقم “١٥٢٩٤” عرائض النائب العام للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد طبيبة مستشفى الزيتون لجراحات اليوم الواحد، لارتكابها جرائم التزوير المادي والمعنوي والتداخل في وظيفة عمومية بقصد تضليل العدالة.

كانت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، قد تسلمت تقريرا من هيئة الطب الشرعى عن المتهمين زملاء مجدى مكين الذى توفى داخل قسم شرطة الأميرية، كشف وجود آثار لتعرضهما للضرب بالأيدى في أماكن حساسة بجسدهم وعدم استخدام الآلات الحادة أو العصي.