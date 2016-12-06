المجموعة الكويتية الأوروبية تدرس استثمار مليار دولار بمصر

التقي محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوفد من المجموعة الكويتية الأوروبية القابضة، وضم الوفد عبد لله الحميدي، عبد لله الجوعان، و ضرار الحميدي.

وأعربت المجموعة عن رغبتها في الاستثمار في مصر، وإقامة مدينة متكاملة متعددة الخدمات لتشمل “مناطق ترفيهية، ومجمع سكني، ومول تجارى، ومول إدارى”، باستثمارات تبلغ مليار دولار، توفر أكتر من 35 ألف فرصة عمل.

واستعرض محمد خضير، خطة وزاره الاستثمار والهيئة، لتشجيع وتحفيز الاستثمار التنموي في إطار رؤيه الدولة، وشرح الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الهيئة لتهيئه مناخ الاستثمار والتيسير علي المستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم، من منطلق إيمان الحكومة بان القطاع الخاص هو شريك أساسي للدولة في تنفيذ خطه التنمية المنشودة.

ومن جانبها صرحت المجموعة، بأنها تدرس حاليًا فرص الاستثمار في أسواق استراتيجية تأتي مصر علي رأسها ، يتم اختيار هذه الاسواق على أساس اتجاهات السوق وقدرته على تحقيق عوائد قوية للمساهمين، وتحقيق قيمة مضافة من الخدمات التي تقدمها المجموعة في الأسواق محل الاختيار.

والمجموعة الكويتية الأوروبية القابضة (KEH)، تمتلك عدد من من الشركات تعمل في قطاعات الخدمات المالية، والرعاية الصحية والترفيهية.