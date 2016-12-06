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القبض على هارب من مؤبد بحوزته سلاح نارى بمنشأة أبوعمر بالشرقية

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القبض على هارب من مؤبد بحوزته سلاح نارى بمنشأة أبوعمر بالشرقية القبض على هارب من مؤبد بحوزته سلاح نارى بمنشأة أبوعمر بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث منشأة أبوعمر بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، القبض على عاطل بحوزته  سلاح نارى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة برئاسة المستشار محمد الديب رئيس نيابة الحسينية، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشأة أبوعمر، يفيد قيام الرائد حازم حسن رئيس مباحث منشأة أبوعمر، ومعاونه النقيب أحمد عرفة، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد  ضبط "إبراهيم أ س" وشهرته إبراهيم أبو عزارة، 30 سنة  عاطل ومقيم المساعيد القنطرة غرب الإسماعيلية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6121 جنايات مركز القنطرة غرب لسنة 2016 (حريق عمد وإطلاق أعيرة نارية) وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ( بندقية آلية) عيار 62 ,7 x39 تحمل أرقام ( 071479285 ) بالخزينة الخاصة بها، وعدد (14) طلقة لذات العيار.

 

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب فى قضيتين محكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد، سرقة بالإكراه واسعراض قوة.

 

 

 


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