دفاع «أحداث ماسبيرو»: التحقيقات أجريت بمعرفة وكيل نيابة غير مختص

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة إعادة محاكمة متهمين باحداث ماسبيرو، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع والذي طالب ببراءة كلا المتهمين، تأسيسًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان التحقيقات لعدم حضور محام مع المتهمين أثناء التحقيقات، إلى جانب بطلان التحقيقات لإجرائها من قبل وكيل نيابة غير مختص بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر، 69 ، 70 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما أكد الدفاع في مرافعته على إنعدام التحريات التى أجريت من قبل الأمن الوطني، لصدورها من جانب الغير مختص بها قانونيًا، ليواصل دافعًا ببطلان التحريات التى أجراها الضابط مصطفى إبراهيم داوود، لكونها تحريات مكتبية.

وأسندت النيابة إلى المتهم، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.