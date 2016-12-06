«شكري»: هناك مسئولية جماعية على الأطراف الدولية للتوصل لحل الأزمة سوريا

(أ.ش.أ)

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك مسؤولية جماعية على كل الأطراف الدولية للتوصل إلى صيغ تحقق حلًا للأزمة السورية.

وأضاف شكري، نحن نرى أن هناك مسؤولية جماعية دولية للتوصل إلى صيغ ترتضيها كافة الأطراف، وتكون متوافقة مع مصلحة الشعب السوري والمصالح الدولية، ذلك بحسب ما صرح به لقناة الحرة الأمريكية