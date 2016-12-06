ضبط عاطل بحوزته 15طربة حشيش بدمياط

دمياط-معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث المخدرات بدمياط برئاسة المقدم على عامر رئيس قسم مكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط "محمد .ع .ا 48عام"، عاطل ومقيم بناحية الشبطانى دائرة القسم "المسجل شقي خطر تحت رقم 270 فئة ( ب) " فرض سيطرة ونفوذ" باتخاذه مدينة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي الغير مشروع بالاتجار فى المواد المخدرة .

وضبط بحوزة المتهم 15 طربة لمخدر الحشيش، وزنت حوالي 3.750 كيلو جرام ومبلغ مالى 560 جنيه، وذلك حال تواجده بدائرة قسم أول دمياط .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 84 / 11045 جنايات قسم شرطة أول دمياط لسنة 2016م