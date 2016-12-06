أخبار عاجلة

توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا -
ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ -
مالي تعين حكومة جديدة قبل الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة -
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته 15طربة حشيش بدمياط

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته 15طربة حشيش بدمياط ضبط عاطل بحوزته 15طربة حشيش بدمياط

>دمياط-معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث المخدرات بدمياط برئاسة المقدم على عامر رئيس قسم مكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط  "محمد .ع .ا 48عام"، عاطل ومقيم بناحية الشبطانى دائرة القسم "المسجل شقي خطر تحت رقم 270 فئة ( ب) " فرض سيطرة ونفوذ" باتخاذه مدينة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي الغير مشروع بالاتجار فى المواد المخدرة .

 

وضبط بحوزة المتهم 15 طربة لمخدر الحشيش، وزنت حوالي 3.750 كيلو جرام ومبلغ مالى 560 جنيه، وذلك حال تواجده بدائرة قسم أول دمياط .

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع .

 

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 84 / 11045 جنايات قسم شرطة أول دمياط لسنة 2016م

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365